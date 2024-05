La capolista è Elena Alessandrini: "Il Cau va rivisto"

Elena Alessandrini è la capolista nella lista Alleanza Verdi Sinistra alle amministrative. Laureata in Psicologia a Padova, Alessandrini da 15 anni coordina le attività dell’associazione di volontariato Auxilia Onlus. È attiva politicamente da tempo: dal 1990 al 1995 è stata assessora e poi delegata alla sanità. Intorno gli anni 2000 è iniziata la militanza in Sinistra italiana. ’Alleanza Verdi Sinistra’ sostiene la candidatura di Mattia Missiroli. "Il nostro contributo si esprimerà di volta in volta nel merito delle proposte – scrive Alessandrini –. La nostra posizione politica è netta: difendere la costituzione e promuovere politiche di giustizia climatica ambientale e sociale, con particolare attenzione a salario minimo e lavoratori stagionali". Il programma politico si fonda su quattro punti: "antifascismo", "no trivelle e rigassificatore", "contrastare gli effetti del cambiamento climatico" e "zero consumo di suolo". Alessandrini interviene anche sul Cau, che "così pensato rappresenta un declassamento della struttura che non è certo adeguata alla nostra località turistica, che nei mesi estivi supera i trecentomila abitanti".