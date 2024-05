La classe del ‘Callegari’ si ritrova dopo cinquant’anni

È stata una serata speciale e densa di emozioni, quella vissuta dagli studenti della 5^A ‘Meccanici’ dell’Istituto ‘Callegari’ di Ravenna. A 50 anni dal conseguimento del diploma di maturità (traguardo raggiunto nell’ormai lontano 1974) si sono infatti ritrovati per una rimpatriata al ristorante ‘Radicchio Rosso’. Dopo mezzo secolo, la serata è iniziata con l’appello, fatto dallo psicologo Vittorio Foschini (componente della classe), al quale hanno risposto ‘presente’ i seguenti ex alunni: Armando Barzanti, Aldo Benedetti, Giancarlo Campagnoli, Giuseppe Casadio, Roberto Casalini, Silvano Fabbri, Demetrio Ferretti, Stefano Giangrandi, Mauro Landi, Mauro Manzoni, Fiorenzo Parrucci, Giorgio Pirazzini, Alcide Ragazzini e Mauro Salvatori. Nonostante sia trascorso tanto tempo, l’affetto e le emozioni sono rimaste, così pure come la gioia di ritrovarsi dopo diversi lustri per riabbracciarsi e raccontare le proprie esperienze di vita.

lu.sca.