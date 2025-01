Oggi pomeriggio, al teatro Rasi di Ravenna (via di Roma, 39), alle ore 15.30, per la rassegna ’Ritroviamoci al Rasi’, la Compagnia teatrale G.A.D. Città di Lugo sarà in scena con ’… la colpa l’è d’Arturo!’’, commedia in tre atti di Daniele Tassinari.

La commedia si snoda nel giardino della villetta della famiglia Monti, nella Romagna degli anni ‘70. L’intreccio del testo deriva dalle avventure di Arturo giovane lavorante dell’azienda artigianale dei Fratelli Monti, una grossa ditta di pompe funebri. Arturo ama ridere, fare scherzi e vantarsi di fatti ’forse reali’ che poi racconta a Michele suo datore di lavoro facendolo disperare.

Tra delusioni amorose e incidenti imprevisti, donne in cerca di un buon matrimonio, anche quando sembra che niente si possa collegare al nostro eroe, si scopre che ’...la colpa l’è d’Arturo’.

Costo per singolo biglietto (con assegnazione di posti): intero 10 euro, ridotto 8 (informazioni presso la biglietteria), soci Capit 7 euro.

La rassegna è promossa da Capit Ravenna in collaborazione con il Comune di Ravenna-Assessorato alla Cultura e col sostegno della BCC Credito Cooperativo ravennate, forlivese e imolese.