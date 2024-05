La cucina parrocchiale. Raccolti già 30mila euro

Ormai mancano meno di due settimane alla conclusione della campagna di crowdfunding che la parrocchia Madonna della Neve ha lanciato nell’aprile scorso per realizzare una cucina a norma dotata di basilari elettrodomestici e attrezzature per accogliere tante persone, ragazzi e ragazze, famiglie, nel salone dei fiori della Parrocchia della Malva.

L’obiettivo che ci fissato inizialmente, 15mila euro, è stato raddoppiato: "Questo ci permetterà di rendere la cucina ancora più funzionale con l’acquisto di una lavastoviglie, un nuovo lavello, una nuova cappa d’aspirazione e una macchina per la pulizia dei pavimenti" scrive Giorgio Alpi, a nome dello staff della campagna ’CuciniAmo’ su Ideaginger.it.

La campagna è arrivata a 30.500 euro grazie a 319 sostenitori. "CuciniAmo è un progetto che nasce dall’esigenza di realizzare una nuova cucina nella comunità parrocchiale Madonna della Neve a Cervia – scrive Alpi –. Il desiderio è avvicinare alla comunità persone diverse, per esigenze ed età: ragazzi in cerca di convivialità; persone bisognose economicamente, oppure alla ricerca di comprensione e affetto. Da questo è nata l’esigenza di effettuare una raccolta fondi da destinare alla ristrutturazione e messa a norma della cucina che possa essere utilizzata anche per svolgere queste attività".

I sostenitori della campagna, che vede il patrocinio del Comune e l’appoggio di Confcommercio Ascom, Confartigianato, Cna, fondazione Fruttadoro - Orogel, Battistini group, Cervia social food e La Cervese Srl, sono parecchi: "Il gruppo di lavoro che è nato per il progetto e la comunità intera sono molto contenti e molto grati a tutte le persone e associazioni che, fin dal primo giorno della raccolta, hanno creduto e apprezzato il progetto, dimostrando una grandissima generosità rivolta alle persone più bisognose di aiuto, di affetto e di vicinanza".