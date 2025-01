La Cvi de Funtanò e Peppone

Appuntamento interessante per chi ama il teatro dialettale. Riprendono infatti, alle 15.30 di oggi, al teatro Rasi di Ravenna (via di Roma 39), le rappresentazioni della 43esima edizione della rassegna ’Ritroviamoci’ al Rasi.

Sarà la Compagnia teatrale Cvi de Funtanò di Faenza ad essere in scena con ’L’onorevole Peppino’, una commedia dialettale in due atti di Angelo Gallegati. La storia vede Peppino e l’amico Pirocia, entrambi sottomessi alle loro mogli, entrare in politica per evitare di essere costretti ai lavori di casa. Peppino propone di fondare un nuovo partito che abbia come priorità assoluta quella di togliere agli uomini certi lavori, considerati umilianti e prerogativa unicamente delle donne di casa.

Costo per singolo biglietto (con assegnazione di posti): intero 10 euro, ridotto 8 (informazioni presso la biglietteria); soci Capit 7.

I biglietti possono essere acquistati oggi presso la biglietteria del teatro un’ora prima dell’inizio dello spettacolo, oppure online sul sito www.vivaticket.it. La rassegna è promossa da Capit Ravenna in collaborazione con il Comune di Ravenna-Assessorato alla Cultura e col sostegno della BCC Credito Cooperativo ravennate, forlivese e imolese.