La frusta d’oro ha oltre mezzo secolo

Nata nel 1965 per iniziativa della Pro Loco di Brisighella (presidente Egisto Pelliconi), la gara (ancora oggi in calendario) fra s’ciucarén incontrò immediatamente la simpatia del pubblico e alla seconda edizione, il 21 agosto del ’66, si svolse in una piazza Carducci zeppa di gente. Al vincitore andava una frusta d’oro, al secondo d’argento, al terzo di bronzo. Nel volgere di pochi anni, l’esibizione degli s’ciucarén, accompagnati prima dalla banda di Brisighella, poi da quella del Passatore (di cui alla foto del brisighellese Tonino Mortella, di fine anni 70) fu richiesta un po’ ovunque.

A cura di Carlo Raggi