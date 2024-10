La replica di Acer : "Queste le cifre spese per la cura delle case"

Acer reagisce alle accuse lanciate da Alberto Ferrero (Fratelli d’Italia) e Veronica Verlicchi (lista civica ‘La Pigna’) relativamente allo stato degli immobili Acer che per i due politici "sono abbandonati a loro stessi". Acer, che gestisce le case popolari, replica mettendo in fila i numeri. Questo l’elenco delle spese di manutenzione per l’edilizia Residenziale Pubblica per il territorio del Comune di Ravenna diffuso dall’azienda. Nell’anno in corso, ad oggi, la spesa è stata di 1.671.706 euro; nel 2023 di 2.156.843 euro; nel 2022 di 2.119.851 euro e nel 2021 di 2.118.831 euro".

Acer ci tiene a sottolineare che "tutti gli importi sono la somma di disponibilità da monte canoni e finanziamenti regionali o statali per ripristini e interventi di messa a norma".

Inoltre, si segnalano interventi straordinari specifici: "Per l’edificio di via Patuelli n. 10-16 e 18-20 sono stati eseguiti interventi per il bonus facciate per 363.172 euro e bonus 110% per 2.360.853 euro (i lavori sono terminati il 31 dicembre dello scorso anno).

Per gli edifici di via Missiroli n. 1-5-9, è stato approvato il quadro tecnico economico di aggiudicazione per 1.725.199 euro (finanziamento PNC, i lavori sono in corso di esecuzione)". Per l’edificio di via Caorle 12, è stato approvato il quadro tecnico economico a consuntivo di 807.630 euro; infine per l’edificio di via Gatta 11-13 è stato approvato il quadro economico a consuntivo per 224.605 euro".