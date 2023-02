La rinascita della Minardi "Iscrizioni salite del 70%"

"Un vero successo per la scuola di disegno Tommaso Minardi di Faenza: in due anni ha visto salire le iscrizioni del 70%". Oggi pomeriggio la Galleria d’Arte della Molinella ospita la mostra ‘Prime impressioni’, con opere degli allievi della scuola di disegno Minardi. È l’occasione per fare il punto di questa storica scuola d’arte della città con il coordinatore artistico, Matteo Zauli. "Mi piace ricordare che in due anni di corsi, con in mezzo una pandemia mondiale – sottolinea Zauli – abbiamo fatto notevolmente crescere l’appeal della scuola di disegno Minardi, che rientra nell’offerta formativa della Scuola arti e mestieri Pescarini. Le iscrizioni ai corsi, che abbiamo focalizzato su disegno e pittura con qualche divagazione, con il percorso in fumetto e scultura, sono cresciute dal 2020 al 2021 del 35% e altrettanto hanno fatto per l’annualità successiva. Un bel 70% che ha portato il numero di persone che si rivolgono alla Minardi a un centinaio, tanto da avere anche delle liste di attesa per chi vuol rivolgersi alla Scuola". La Minardi, storica realtà d’arte faentina, alla quale si sono avvicinati e formati importanti nomi della cultura della città, uno su tutti Domenico Baccarini, organizza sei corsi per bambini, nelle fasce di età delle scuole elementari e medie, uno per la facia d’età delle scuole superiori, due di pittura per adulti, uno di disegno sempre per adulti e quello di fumetto, per ragazzi delle medie e delle superiori.

"Al già importante traguardo raggiunto di 100 iscritti ai corsi – continua Zauli – ci sono da aggiungere gli 80 per i workshop estivi: numeri che mai ci saremmo assolutamente aspettati". All’inaugurazione, oggi alle 17, ci saranno, oltre alle rappresentanze istituzionali e al coordinatore Matteo Zauli, anche i docenti di questo piccolo miracolo di scuola che negli anni passati sembrava stesse perdendo iscritti e interesse: Antonella Bassenghi, Mirco Denicolò, Monika Grycko, Annalisa ’Piki’ Quarneti, Filippo Maestroni ed Emiliano Mariani. "Il sogno – conclude Matteo Zauli – è riuscire ad aumentare ancora il numero di iscritti e finalmente poter riattivare un corso storico della Minardi, quello di incisione, potendo rimettere in funzione l’antico torchio che da sempre ha accompagnato gli studenti".

Da segnalare che la Minardi ha attivato una collaborazione con l’amministrazione per allestire, nel corso dell’anno, delle mostre-workshop nella galleria della Molinella, dove oltre all’esposizione dei lavori degli allievi i visitatori potranno vedere nascere davanti ai loro occhi disegni e opere sotto la guida dei docenti. La mostra ‘Prime impressioni’ sarà visitabile da oggi a domenica 12 febbraio nelle seguenti giornate e orari: martedì, giovedì, sabato e domenica dalle 10.20 alle 12.30 e dalle 17 alle 19; mercoledì e venerdì dalle 17 alle 19.