La sagra del cappelletto per lo Ior

Ritorna questo fine settimana, sabato 4 e domenica 5 marzo, la “Sagra del Cappelletto Invernale” di Massa Lombarda. L’appuntamento è presso il Centro di Quartiere – Fruges di via IV Novembre dove, ferma restando la possibilità di approfittare delle prelibatezze proposte anche in versione da asporto, i più di 30 volontari che lavorano all’evento attendono tutti in presenza per fare la differenza nella lotta contro il cancro dopo la pausa forzata imposta dalla pandemia. È dal 2015, prima edizione della versione invernale della festa, che il ricavato viene interamente devoluto a favore dei servizi di assistenza gratuita dei pazienti oncologici, dei progetti di prevenzione nelle scuole e a sostegno della ricerca scientifica che lo IOR porta avanti sul territorio di Lugo e dintorni. La Sagra si terrà sabato dalle 18.30, per poi proseguire domenica a pranzo dalle 12 e di nuovo a cena dalle 18.30. L’asporto sarà disponibile già da mezz’ora prima dell’apertura.

Per informazioni: 3355610450 o 3383096394.