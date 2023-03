La tradizione del salame fatto in casa

È arrivato il momento di affettare il salame preparato in casa all’inizio della stagione invernale in budella naturali, senza la presenza di conservanti, e stagionato giusto. Se poi è ‘gentile’, cioè è stato insaccato in quella parte di budella che ha la parete con spessore più consistente e con una discreta presenza di grasso, conferma un modo di dire di un tempo, "A pés d’salâm" (A peso di salame), cioè a peso d’oro. Sul salame esiste un indovinello che lo vede penzolare dal soffitto mentre sotto il gatto lo guarda girando intorno: "Dundilin e dundileva, spasigin e’ spasigeva; s’e’ cascheva dundilin la furtôna d’ spasigin" (Dondolino dondolava, passeggino passeggiava; se cadeva dondolino era la fortuna di passeggino).