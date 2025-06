La ceramica per tutti. Questo venerdì, il 20 giugno dalle 18.30 alle 20.30, al Museo delle Ceramiche in viale Baccarini si terrà un laboratorio ceramico dedicato agli adulti (livello principianti) ispirato all’installazione ’Stairing’ di Guglielmo Maggini, collocata all’ingresso del Mic. "Un’esperienza attiva e coivolgente – si legge in una nota del Mic – che unisce arte contemporanea, memoria storica e creatività". Seguirà un aperitivo. Per partecipare è obbligatoria la prenotazione. La quota di iscrizione di 15 euro comprende l’ingresso al museo, una breve visita nelle sale, il laboratorio di ceramica, l’aperitivo, la cottura del manufatto e l’imballaggio per il ritiro.