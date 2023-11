L’Asp mette all’asta a Russi un appartamento in via Cairoli

Il Comune di Cervia, per conto dell’Asp Ravenna, Cervia e Russi, mette all’asta un’unità immobiliare in via Cairoli 20 a Russi (foto). Si tratta del secondo di tre lotti che comprendono anche due immobili a Cervia. Attraverso tali alienazioni l’Asp intende finanziare manutenzioni straordinarie su immobili in cui si forniscono servizi agli anziani. Il lotto di Russi è un appartamento destinato a civile abitazione di 191 metri quadri, composto da un piano seminterrato con cantina, quattro locali al pianterreno, tre locali più bagno al primo piano. La base d’asta è di 47 mila euro. Il bando, la planimetria di tutti gli immobili all’asta e la documentazione completa sono pubblicati su comunecervia.it, sezione "Alienazioni - vendite", e sul sito dell’Asp Ravenna, Cervia e Russi, nella sezione "Bandi di avviso pubblico".

L’eventuale visita all’immobile di via Cairoli deve essere prenotata telefonicamente: 0544456050; il sopralluogo potrà svolgersi solo su appuntamento. Le informazioni potranno essere richieste al Servizio Patrimonio del Comune di Cervia esclusivamente per iscritto, inviando i quesiti aventi per oggetto "Quesiti alienazione immobili ASP", esclusivamente all’indirizzo PEC: comune.cervia@legalmail.it, alla c.a. del Servizio Patrimonio (Leonardo Tosi), entro e non oltre il 4 dicembre e le relative risposte, qualora riscontrate di interesse generale, verranno pubblicate sul sito internet istituzionale del Comune di Cervia al fine di renderle disponibili a tutti gli interessati. Per partecipare alla gara l’offerente dovrà far pervenire tutta la documentazione mediante raccomandata del servizio postale entro e non oltre le ore 12 del giorno 11 dicembre, a pena di esclusione, al Comune di Cervia– Ufficio Protocollo Piazza G. Garibaldi n. 1 – 48015 Cervia. L’asta si terrà mediante offerta segreta il 12 dicembre alle 9 in Comune a Cervia.