L’astronauta Villadei ospite del Rotary club Lugo

Il colonnello Walter Villadei (foto), astronauta dell’Aeronautica militare italiana, sarà in visita oggi a Lugo su invito del Rotary Club lughese. Si tratta di un evento importante per gli appassionati dello Spazio, reso possibile dall’avvocato Giovanni Baracca e dal Capo di Stato Maggiore dell’arma azzurra, generale Luca Goretti.

L’agenda del colonello Villadei sarà ricca di impegni: alle 16 incontrerà la sindaca di Lugo Elena Zannoni e lo staff comunale, quindi, alle 17 visiterà il museo ‘Francesco Baracca’, dove incontrerà i soci delle sezioni dell’Associazione Arma Aeronautica e la cittadinanza. In serata, presso l’hotel Ala d’Oro l’ufficiale terrà una breve conferenza rivolta all’Interclub Rotary area Romagna Nord organizzato dal Rotary Club Lugo sul tema delle nuove opportunità economiche che i viaggi spaziali hanno creato: ‘Spazio – le nuove frontiere del progresso e la New Space Economy’. La conferenza potrà essere seguita da tutti anche via Meet dalle 21.25. Nella giornata di domani, infine, l’astronauta Villadei , accompagnato dal colonello Daniele Mocio esperto metereologo dell’Aeronautica militare, terrà una conferenza al Liceo scientifico Gregorio Ricci Curbastro dal titolo: ‘New space economy: spazio ai giovani’, organizzata grazie alla collaborazione pluriennale del Rotary Club Lugo con la dirigenza del Liceo. La conferenza, a cui parteciperà anche un gruppo di studenti dell’istituto aeronautico ‘Francesco Baracca’ di Forlì, è aperta al pubblico.

Daniele Filippi