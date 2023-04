Laura Pausini canta a Solarolo, ecco come ritirare i biglietti

Non sarà possibile cederli, prestarli ad amici e tantomeno venderli. Come previsto i biglietti – meglio, inviti – per il concerto gratuito del 18 giugno di Laura Pausini saranno a disposizione esclusivamente dei residenti di Solarolo. Che non potranno nemmeno portare amici con sé. Sono state pubblicate le indicazioni per ritirare gli inviti per il concerto dedicato ai soli concittadini della cantante. Come noto la cantante terrà due prove del tour mondiale in partenza, di fatto concerti gratuiti, nella sua Solarolo 17 e 18 maggio. Il primo sarà dedicato al fan club, il secondo esclusivamente ai cittadini di Solarolo ai quali la cantante ha voluto fare un regalo per i trent’anni di carriera.

La distribuzione degli inviti sarà a cura del Comune di Solarolo ed avverrà al municipio (piazza Gonzaga 1) in quattro date: venerdì 5 maggio dalle 9.30 alle 13, sabato 6 maggio dalle 9.30 alle 13, venerdì 12 maggio dalle ore 9.30 alle 13 e sabato 13 maggio dalle 9.30 alle 14. L’invito sarà nominativo e valido per ciascuna persona residente nel Comune di Solarolo alla data di sabato 15 aprile 2023. Pertanto, sarà necessario un documento di identità sia per il ritiro nella sede Comunale che per l’ingresso al concerto domenica 18 giugno. Vietato cedere l’invito, gratuitamente o a pagamento.

Per facilitare le operazioni di distribuzione, ciascun residente potrà ritirare l’invito per tutti i componenti della famiglia o che comunque risiedono nella stessa casa. Non sarà possibile ritirare l’invito per altre persone. L’invito è valido per l’accesso allo stadio Arboscelli dalle 16 di domenica 18 giugno con inizio del concerto alle 18. Ci saranno posti a sedere non numerati. A tutti i residenti di Solarolo è garantito un invito gratuito.

A Solarolo è in via di realizzazione anche un museo di cimeli della cantante nella sua vecchia casa, da anni sede del fan club ufficiale. L’ipotesi è che possa anch’esso essere inaugurato a giugno in occasione dei concerti, ma non ci sono certezze.