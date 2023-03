Laura Pausini: le nozze nella ’sua’ Solarolo

Qualche indizio c’era: le pubblicazioni di matrimonio, una certa aura di mistero che aleggiava quando a qualcuno beninformato si chiedevano delucidazioni e, non ultimo, l’amore che Laura Pausini ha sempre dimostrato per la ’sua’ Solarolo. Ma perfino ai suoi concittadini risultava difficile pensare che una star internazionale, vincitrice del Grammy Award, scegliesse proprio Solarolo per il matrimonio, officiato dal sindaco della località. Non più di una settimana fa, quando la voce aveva cominciato a circolare, il primo cittadino Stefano Briccolani, interpellato, aveva detto: "Se Laura si sposasse qui da noi sarebbe bellissimo. Per il momento però a me nessuno ha detto nulla". E invece c’era lui, con la fascia tricolore, per il sì di Laura Pausini con lo storico chitarrista e compagno Paolo Carta. La cantante ha scelto i luoghi che l’hanno vista crescere, dove vivono tuttora mamma Gianna e papà Fabrizio.

Laura Pausini e Paolo Carta si sono sposati dopo 18 anni di fidanzamento e una figlia, Paola di 10 anni, che ha portato gli anelli ai genitori come avevano desiderato da sempre.

La cerimonia, con rito civile (Paolo Carta era già stato sposato) si è svolta in gran segreto proprio nella casa dei genitori di Laura, in un contesto privato e dedicato solo a familiari e a pochi amici intimi. Laura Pausini infatti aveva invitato tutti a una cena per festeggiare il suo trentennale di carriera ma, una volta arrivati, gli ospiti hanno trovato ad accoglierli gli sposi. Il fotografo del momento è stato il forlivese Gianluca Camporesi, che già da anni collabora con la cantante per i suoi concerti (e in passato ha lavorato con artisti come Jovanotti e Luciano Pavarotti).

Quello con il chitarrista è un amore nato nel 2005 in occasione della tappa di Parigi del tour e sbocciato negli anni fino all’arrivo della figlia Paola nel 2013.

Laura e Paolo si sono scambiati le promesse con la canzone inedita ’Davanti a Noi’, scritta da entrambi, e che hanno deciso poi di condividere sui social di Laura per tutti i suoi fan del mondo.

Era il 1993, infatti, quando la giovanissima romagnola partita dal Faentino, vinse la categoria Nuove Proposte di Sanremo con il brano ‘La solitudine’.

A ricordare l’avvenimento, che diede il via a una carriera incredibile con successi a ogni latitudine, alla fine del febbraio scorso era stato proprio il sindaco di Solarolo, Stefano Briccolani, con un post sulla propria pagina Facebook. "Quando Laura vinse il festival di Sanremo per le nuove proposte trent’anni fa, il 27 febbraio 1993, quello fu già un evento eccezionale per una piccola comunità come la nostra. Ma quello fu solo l’inizio di un percorso che, in tre decenni, riconsegna all’orgoglio del nostro paese la più grande cantante italiana della storia. Lo dicono i numeri, i premi, l’amore e la stima che si è costruita e guadagnata in tutto il mondo. Un esempio positivo in ogni fase della sua carriera. E ora inizia un anno straordinario e pieno di eventi per celebrare una così lunga carriera. Sarà per me un onore seguirla e, ove possibile,

accompagnarla in questa nuova

e affascinante avventura".

Nelle scorse settimane si era parlato anche di una ipotetica doppia data zero del tour al campo sportivo del paese del Faentino il prossimo giugno.

Anche questo sembra difficile da credere ma, visto l’amore che Laura Pausini ha dimostrato ancora una volta per la sua Solaroso, forse non sarà impossibile.