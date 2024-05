Le acque nel Medioevo

Stasera alle 20.30 all’archivio del Consorzio di bonifica della Romagna Occidentale, in via Manfredi 32 a Lugo, si parlerà di ’Archeologia e Storia delle pratiche di gestione delle acque nel lughese medievale’. Una serata alla scoperta della gestione delle acque nel nostro passato. In collaborazione con il Centro di Studi sulla Romandiola Nord Occidentale, il Comitato per i Beni culturali del Comune di Lugo, il dipartimento di Storia culture civiltà dell’Università di Bologna e la Biblioteca comunale Trisi. Appuntamento a ingresso gratuito.

La serata, organizzata dal Consorzio di bonifica della Romagna Occidentale, fa parte del programma delle iniziative della Settimana nazionale della bonifica e dell’irrigazione promossa dall’Anbi, associazione nazionale consorzi di gestione e tutela del territorio e acque irrigue.