Le atmosfere cervesi a Bologna nei lavori di Maria Brusaferro

Nella veranda del ristorante Guidotti - Officina del Gusto a San Giovanni in Persiceto (BO), l’artista Maria Brusaferro (foto), in arte Bruma, dell’associazione Il Menocchio di Cervia, espone la sua mostra dal titolo ’Da Persiceto a Cervia, auguri in acquerello’, una serie di acquerelli con vedute marine e atmosfere autunnali di Cervia e San Giovanni in Persiceto, dove abita. La mostra (ingresso libero) è visitabile fino al 9 gennaio dal lunedì alla domenica dalle 11.30 alle 14.30, e dal martedì al sabato anche dalle 19.30 alle 22.30.