Le cento primavere di Edera Bellagamba

Ha compiuto cento anni giovedì 13 marzo l’alfonsinese Edera Bellagamba. La neocentenaria ha festeggiato il compleanno domenica scorsa, circondata dall’affetto dei suoi cari. Per l’occasione ha ricevuto anche la visita dell’assessora Laura Beltrami, che le ha portato gli auguri di tutta la comunità.

Edera è nata il 13 marzo 1925 a Longastrino; nella vita ha fatto la bracciante e in seguito ha potuto acquistare un piccolo podere che ha continuato a condurre insieme al marito, Carlo Coatti, con cui si è sposata nel dopoguerra.

Non ha mai frequentato la scuola (ha lasciato la prima elementare dopo appena un mese) per potersi occupare degli animali di casa, ma ha imparato a leggere e scrivere da autodidatta: appassionata di storia locale, ha sempre avuto grande curiosità per le pubblicazioni che raccontano le vicende del proprio paese e in particolare i racconti sulla guerra, avendo perso un fratello nella campagna di Russia con l’Armir.

Ha un figlio, Lino, due nipoti e tre pronipoti, oltre alla sorella Venera di 90 anni e al fratello Idrio di 94, ultimi ancora viventi dei sette che erano.

Edera vive ancora nella propria abitazione, aiutata dal figlio e da un’assistente famigliare, e gode ancora di buona salute.