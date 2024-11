Le illustrazioni di Colaneri

Taglio del nastro lunedì alle 17 alla biblioteca ’Fabrizio Trisi’ di Lugo per ’Qualcosa che ci riguarda: mostre delle illustrazioni di Giovanni Colaneri"’. Colaneri ha fatto dell’inclusività delle differenze la cifra stilistica delle sue tavole pluricromatiche; la mostra ripercorre questa tematica attraverso le immagini tratte da ’Che cos’è una sindrome’ e da ’Dove sei, piccolo Giulio?’, entrambi pubblicati con Uovonero edizioni.

La mattina di martedì Colaneri incontrerà le scuole primarie di Lugo, mentre il pomeriggio sarà formatore per i docenti delle scuole di ogni ordine e grado: l’illustratore esplorerà il complesso mondo dell’autismo dando spunti bibliografici e proposte laboratoriali da realizzare in classe. La mostra sarà visitabile fino al 23 novembre negli orari di apertura al pubblico della sezione ragazzi (dal lunedì al venerdì dalle 14.30 alle 18.30, il sabato dalle 9 alle 12.30).

L’esordio editoriale di Giovanni Colaneri risale al 2020 con l’albo ’Che cos’è una sindrome?’, nato come tesi per il suo master in illustrazione all’Isia, seguito nel 2023 dal delicato picture book sull’autismo ’Dove sei, piccolo Giulio?’; sono seguite le figurine lillipuziane che affollano i suoi fortunati ’Wimmelbucher’, ovvero ’libri brulicanti’, e la dozzina di testi di cui è autore e illustratore. Le sue fonti di ispirazione sono David Hockney, i pittori fiamminghi, l’arte barocca, i surrealisti, l’arte americana, il design italiano.