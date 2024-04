Le ’Promesse di Romagna’

Con la prima tappa disputatasi sabato scorso a Russi, è ripartito il campionato giovanile delle ‘Promesse di Romagna’, manifestazione che lo scorso anno ha festeggiato i suoi primi 30 anni di vita con la creazione anche di un logo che lo contraddistingue. Il circuito conta 14 gare che si disputeranno in varie località della Romagna e non solo. La novità di quest’anno riguarda infatti la tappa di Castenaso, nel Bolognese. Ammessi a partecipare tutti i bambini (anche senza società di appartenenza) nati dal 2007 al 2022, e suddivisi in 7 categorie in base all’età, che correranno su diverse distanze (dai 500 ai 2000 metri) e su percorsi, tracciati in assoluta sicurezza e su diverse tipologie di terreno: pista, strada, cross.

Al termine di ogni gara poi ristoro e premiazione per tutti i giovani atleti, inoltre, dopo cinque gare disputate, non mancherà anche un premio tecnico offerto dagli sponsor e per concludere una bella premiazione finale al termine di tutte le tappe del circuito dell’anno. Le gare delle ‘Promesse di Romagna’ sono a tutti gli effetti da considerarsi la formula perfetta per un approccio sano al mondo dello sport, un esempio virtuoso di aggregazione giovanile, dove i piccoli partecipanti hanno la possibilità anche di costruire forti amicizie che vanno oltre lo sport e possono approcciare anche ad un corretto senso di competizione, dove l’importante è prima di tutto partecipare e divertirsi. Questi dunque solo alcuni dei motivi che hanno fatto in modo che oltre cinquecento piccoli atleti abbiano partecipato nel 2023, e gli organizzatori felici di tali risultati quest’anno puntano ad incrementare il numero dei partecipanti, convinti della bontà del loro progetto che mira alla socializzazione ed al divertimento.

Prossime tappe: Punta Marina (21 aprile), Lugo (1° maggio), Alfonsine (3 maggio), Fornace Zarattini (26 maggio), Ponte Nuovo (2 giugno), Fusignano (7 giugno), San Patrizio (26 agosto), Voltana (11 settembre), Marina di Ravenna (28 settembre), Imola (5 ottobre), Castenaso (12 ottobre), San Pancrazio (13 ottobre) e Cotignola (20 ottobre).

Luigi Scardovi