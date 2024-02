’Le ragazze non piangono’ con Emma Benini

Cinema italiano protagonista alla sala Mariani, in via Ponte Marino, a Ravenna. Per il ciclo “Finalmente è giovedì” arriva, questa sera, il film “Le ragazze non piangono”. In sala il regista Andrea Zuliani e la giovane attrice cervese Emma Benini. Alle 21 sarà di nuovo protagonista il cinema italiano. Il film racconta le vicende della diciannovenne Ele che si è trasferita in Basilicata perché il nuovo compagno del madre ha trovato lavoro da quelle parti. Nel nuovo liceo incontra Mia, una ragazza rumena che fa

temporaneamente la bidella. Le due stringono un’amicizia ed Ele rivela a Mia il suo progetto di salvare il vecchio camper del padre, morto anni prima, dalla rottamazione, e farci un giro per l’Europa. Quando la madre di Ele decide invece di liberarsi di quel “pezzo da museo” Ele fugge e intraprende un viaggio per portare il camper dal migliore amico del padre, Lele, e Mia si imbarca con lei nell’avventura. Quel che Ele non sa è che Mia ha una missione pericolosa, ed è parecchio intraprendente, ma è anche una presenza vitale che la aiuterà a crescere. Benini è nata a Cervia, si è diplomata all’Accademia di Ivano Marescotti prima di trasferirsi a Roma dove ha lavorato in diverse produzioni televisive come la fiction Rai “La Fuggitiva” dove interpretava la protagonista (Vittoria Puccini) da giovane. In questi giorni il pubblico ha potuto apprezzarla al fianco di Alessio Boni in “La lunga notte” andato in onda su Rai1. Prenotazioni: 0544/37148