L’elisoccorso col verricello in spiaggia

Nei giorni scorsi è intervenuto per la prima volta l’elisoccorso EliRavenna, attivo da pochissimi giorni, che grazie al verricello permette a medici, infermieri e tecnici del Soccorso alpino di calarsi velocemente in situazioni impervie dove per l’elicottero sarebbe possibile atterrare, o anche in spiaggia. E il mezzo è stato impiegato per la prima volta proprio in spiaggia, a Pinarella, dove da un altezza di circa 70 metri sono stati calati medico, infermiere e tecnici del Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico per prestare celere soccorso a un bagnante.