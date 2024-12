Leon Beal e il suo Joyful Choir ‘A Christmas Soul’ a tutto gospel

Battiti di mani, battiti di piedi, ricerca dell’anima, apertura del cuore, il Leon Beal Joyful Gospel Choir, che si esibirà oggi alle 18 in piazza del Popolo a Ravenna per ‘A Christmas Soul’, è un insieme di musicisti di talento con la missione di diffondere la buona notizia della fede e dell’ispirazione cristiana da oltre quattro decenni. Pionieri di quello che è stato definito ‘gospel contemporaneo’, esplorano ogni ambito della musica che è stata il punto cardine della comunità religiosa e della chiesa afroamericana in particolare.

Leon Beal è l’unico membro originale vivente di questo ensemble. Insieme a lui il suo amico di lunga data e collaboratore musicale Ronald Davis che si è unito al gruppo nel 1994. Per sostituire i membri scomparsi lungo la strada, a loro si unisce la talentuosa cantante Athene Wilson che ha fatto parte del loro viaggio musicale da quando si sono incontrati al Gospel Brunch nell’originale House of Blues a Cambridge (Massachusetts) nel 1993. Darlene Wynn, un’altra amica di lunga data, si è unita in seguito al gruppo e continua a cantare e insegnare musica come direttrice di coro nella sua chiesa. A completare l’ensemble c’è Odaine Williams alle tastiere e alla voce. Odaine è laureata al Berklee College of Music e suona regolarmente ogni domenica in varie chiese. Come direttore musicale ha acquisito una straordinaria conoscenza e abilità che amplificano il fascino di questa formazione. Il Joyful Gospel Choir ha una decennale carriera fatta di concerti in chiese, teatri e arene sempre con l’obiettivo di elevare e ispirare i cuori e le menti ovunque si esibiscano. L’ingresso è libero.