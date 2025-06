Libri sotto l’ombrellone: "Sei mesi, 23mila prestiti"

La biblioteca comunale Maria Goia di Cervia si prepara ad accogliere centinaia di turisti durante l’estate. A fare un punto su andamento e prossime attività è la responsabile Giulia Mazzotti.

Come sono andati i prestiti nei mesi invernali?

"Dal primo ottobre 2024 al 30 aprile 2025 la biblioteca comunale Maria Goia di Cervia conta ben 23.890 prestiti, più 1.050 prestiti intersistemici ricevuti dalle altre biblioteche e 779 richiesti da noi alle altre biblioteche, 161 nuovi scritti, 99 iniziative culturali di cui 40 dedicate a bambini e ragazzi, 71 visite alle scuola con la Bibliomobile Libby, 16 incontri dei gruppi di lettura. La collaborazione è costante con le associazioni e le scuole del territorio".

Quanti libri ha preso in prestito il lettore più fervente della biblioteca in un anno?

"Statistica alla mano, il lettore più attivo ha preso a prestito ben 275 volumi".

In estate cambiano i gusti delle persone?

"In estate i gusti dei nostri lettori sicuramente cambiano, i prestiti si orientano verso letture più leggere, adatte alla vacanza e alla spiaggia. Vanno quindi per la maggiore i generi giallo e rosa, ad esempio i romanzi del giallista Donato Carrisi e la saga delle Sette sorelle di Lucinda Riley".

Libri e autori cult dell’estate per leggere sotto l’ombrellone?

"Per l’estate 2025 siamo sicuri che piaceranno molto ’Delitto di benvenuto’ di Cristina Cassar Scalia e ’Il pappagallo muto. Una storia di Sara’ di Maurizio De Giovanni per quanto riguarda i gialli. Continuerà sicuramente ad avere successo ’Il giorno dell’ape’ di Paul Murray, vincitore del premio Strega Europeo e letto in occasione di un incontro di un nostro gruppo di lettura, mentre tutti i dodici libri candidati al Premio Strega 2025 (la finale sarà il 3 luglio) sono consigliati, come ’La signora Meraviglia’ di Saba Anglana e ’Quello che so di te’ di Nadia Terranova, due autrici che abbiamo ospitato in passato nelle rassegne organizzate dalla nostra biblioteca".

Prossime novità?

"La novità estiva della biblioteca è l’installazione dell’aria condizionata che renderà felici utenti e bibliotecari, I lavori si stanno svolgendo proprio in queste ultime settimane di maggio. Questo permetterà di organizzare qualche evento in biblioteca anche durante l’estate".

Attività estive della biblioteca?

"Le attività della biblioteca continuano nei mesi estivi. Ci terranno compagnia lungo tutto l’arco dell’estate i Book silent party organizzati in biblioteca in collaborazione con l’influencer Beatrice Mingozzi, a luglio le rassegne dedicate ai bambini come ’La biblioteca va in gita’, ’Storie in giardino’ con laboratorio e ’Con i piedi nell’acqua’, che rientrano nel progetto ’Nati per leggere’. E per i più grandini la rassegna ’Con la testa all’ombra’. Inoltre, come ogni anno, collaboriamo con la rassegna ’Cervia, la spiaggia ama il libro’ per la presentazione di un volume: per questa edizione abbiamo proposto l’autrice di fantasy Cecilia Randall. E a settembre ’La gentilezza degli alberi’, nato dalla collaborazione con Cervia Città Giardino, al parco Lento".

Ilaria Bedeschi