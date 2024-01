Licei artistico e musicale, un altro open day

Ultimo open day al liceo artistico e musicale ‘Nervi Severini’, domani dalle 16 alle 18 nella sede di via Tombesi dall’Ova 14 a Ravenna, per gli alunni in uscita dalla scuola secondaria di primo grado e le loro famiglie. L’evento, dedicato alla presentazione del liceo attivo dal prossimo anno, sarà introdotto dal dirigente scolastico Paolo Taroni, che incontrerà alunni e famiglie nell’aula magna, per una prima presentazione delle attività didattiche, dei diversi indirizzi, progetti e piani di studio del biennio e triennio, di entrambi i licei. i visitatori avranno la

possibilità di conoscere da vicino le varie attività didattiche e laboratoriali del Liceo, le modalità di lavoro e la struttura dei corsi, accompagnati da docenti e studenti, che presenteranno alcuni loro lavori inerenti ai diversi indirizzi del triennio.