Linea ferroviaria Bologna Ravenna Rimini, rinnovo dei binari: modifiche alla circolazione dei treni

Ravenna, 24 aprile 2024 – Linea ferroviaria Bologna-Ravenna-Rimini, modifiche in arrivo. Dalle 23.30 di domenica 12 maggio alle 5 di venerdì 16 agosto, fra le stazioni ferroviarie di Castel Bolognese e Russi (lungo la linea Bologna – Ravenna), Rete Ferroviaria Italiana (società capofila del Polo Infrastrutture del Gruppo FS Italiane) realizzerà un importante intervento di rinnovo dei binari. Ad essere posizionati saranno 50 chilometri di nuove rotaie (pari a 25 chilometri di doppio binario), sostituite oltre 41.500 traverse in cemento armato, nonché risanati quasi 20 mila metri cubi di pietrisco, per un investimento complessivo pari a circa 23 milioni di euro.

Obiettivo dei lavori aumentare l’affidabilità della linea, compreso il tratto pesantemente danneggiato dalle alluvioni dello scorso anno. Circa 80 i tecnici di Rete Ferroviaria Italiana e delle imprese appaltatrici che saranno impegnati nei cantieri, coadiuvati da numerosi mezzi d’opera. Fra questi due veri e propri treni-cantiere, ciascuno della lunghezza di circa 500 metri, che saranno utilizzati rispettivamente nelle fasi di risanamento della massicciata e di rinnovamento dei binari.

Le attività si svolgeranno prevalentemente durante la notte, ma comporteranno una temporanea riduzione della capacità della linea con conseguenti modifiche al programma di circolazione dei treni. Nel corso dei lavori si renderà necessaria la chiusura di alcuni passaggi a livello, quando interferenti con le aree di cantiere, con modifiche alla viabilità che verranno preventivamente comunicate.

Per consentire interventi di manutenzione sulla linea, da lunedì 13 maggio a venerdì 16 agosto il servizio ferroviario sulla linea Bologna – Ravenna – Rimini sarà modificato. In particolare: nel periodo dal 13 maggio al 6 luglio tutti i regionali fra Bologna e Ravenna e fra Bologna e Rimini via Ravenna seguiranno il percorso via Faenza.

La tratta fra Castel Bolognese e Ravenna via Solarolo/Lugo/ Bagnacavallo sarà servita da 21 corse treno, con orario funzionale a consentire a Castel Bolognese l’interscambio con i treni deviati via Faenza. I tempi di percorrenza complessivi saranno di 60/65 minuti per effetto dei rallentamenti imposti dai cantieri. Previste inoltre sei corse treno fra Castel Bolognese e Lugo, integrate con altrettante corse bus in connessione da e per Ravenna e due corse treno fra Castel Bolognese e Bagnacavallo. Per quanto riguarda invece il periodo compreso tra il 7 luglio e il 16 agosto, tutti i regionali fra Bologna e Ravenna e fra Bologna e Rimini via Ravenna seguiranno il percorso via Faenza.

La tratta fra Castel Bolognese e Ravenna via Solarolo/Lugo/ Bagnacavallo sarà servita da 21 corse treno, con orario funzionale a consentire a Castel Bolognese l’interscambio con i treni deviati via Faenza. I tempi di percorrenza complessivi scenderanno a 54/56 minuti per effetto dell’avanzamento dei cantieri. Previste inoltre 12 corse treno fra Castel Bolognese e Russi. I sistemi di acquisto sono aggiornati fino alla data di sabato 8 giugno, ultimo giorno di validità dell’orario invernale. In corso l’inserimento dell’offerta estiva. Su trenitaliatper.it, sezione Info e assistenza, è saranno a breve disponibili fascie orarie per un’agevole consultazione dell’intera offerta, oltre alla mappa dei punti di fermata degli autobus. Indicazioni ad hoc saranno inoltre posizionate nelle stazioni di interscambio.