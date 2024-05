Live della vocalist. Marta Del Grandi

Marta Del Grandi e gli

Immaterial Possession suoneranno domani alle 21.30 al Bronson, in via Cella 50, a Madonna dell’Albero (18 euro in cassa, 15 in prevendita su Dice). Nel 2024 Fire Records, una delle etichette indie più originali del panorama internazionale, celebra 40 anni di completa indipendenza annunciando concerti ed eventi in tutto il mondo, proprio nell’anno in cui per Bronson Produzioni ricorrono 20 anni di attività, tra live, festival, produzioni ed eventi. La ricorrenza si celebra con i live della jazz vocalist Marta Del Grandi e degli americani Immaterial Possession.