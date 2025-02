Lugo, in fase di completamento il nuovo autovelox sulla strada provinciale 35 'Puntiroli e Mensa'

Lugo-Conselice (Ravenna), 4 febbraio 2025 – È inserita nell'elenco delle strade individuate dal Prefetto in cui è possibile installare strumenti di rilevazione della velocità in base all'infortunistica stradale e seguendo anche i criteri delle segnalazioni dei cittadini e dei sindaci.

Stiamo parlando della strada provinciale 35 “Puntiroli e Mensa”, dove nel territorio comunale di Lugo (nei pressi di Santa Maria in Fabriago) e a poche centinaia di metri dal confine con quello di Conselice, è in fase di completamento, da parte della provincia, l’installazione di un nuovo autovelox fisso. Tratto in cui il limite di velocità è pari a 70 chilometri orari.

Il dispositivo, che funzionerà in modalità automatica senza necessità di pattuglie sul posto, sarà posizionato prima dell'incrocio con via Predola, in direzione di Conselice, al fine di indurre gli automobilisti a moderare la velocità prima dell'intersezione, in particolare per tutelare i veicoli che effettuano la svolta.

Questo incrocio è stato teatro di numerosi incidenti, alcuni dei quali con esito purtroppo mortale, e già da tempo sono pervenute richieste di installazione di un rilevatore di velocità da parte dei residenti. Inizialmente il nuovo strumento di rilevazione della velocità sarà messo in funzione per un periodo di test e successivamente diventerà attivo in modalità sanzionatoria. La data verrà comunicata appena stabilita.

Si prevede che l'installazione di questo velox fisso, estremamente visibile agli automobilisti e provvisto dell’indicazione della presenza del controllo elettronico della velocità, contribuisca significativamente all'aumento della sicurezza stradale.

La visibilità dell'autovelox avrà infatti un forte effetto dissuasivo, riducendo le velocità eccessive lungo tutta la strada, 24 ore su 24, in quanto il funzionamento sarà sia diurno che notturno. Con l’introduzione di questa misura si prevede una sensibile riduzione dei comportamenti pericolosi sulla strada, con un conseguente aumento della sicurezza della circolazione.