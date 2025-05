Lugo: l’Archivio Storico apre in notturna il 6 giugno

Venerdì 6 giugno l’Archivio storico di Lugo aderisce alla decima edizione della Notte degli Archivi, che coinvolgerà gli archivi di tutta Italia all’interno del programma del festival nazionale Archivissima, il cui tema portante è #dallapartedelfuturo. Per quest’occasione, l’Archivio Storico di Lugo ha organizzato l’evento ’Visioni: Archivio custode del passato, creatore del futuro’, che prevede l’apertura straordinaria dell’archivio, in via Fermi 16, dalle 20.30 alle 23.30. Negli spazi dell’Archivio sarà allestita una piccola mostra documentaria dedicata ad una serie di documenti e manifesti novecenteschi conservati nel fondo apposito dell’archivio. Alle 21.30 Stefano Gallerani illustrerà i contenuti della mostra, che ha utilizzato per la sua tesi di laurea, proponendo una riflessione su tre snodi storici decisivi del Novecento - il regime fascista, la Repubblica sociale italiana e la nascita della Repubblica - che hanno delineato prospettie molto diverse sul futuro. Sarà un’occasione per riflettere su come il passato abbia tracciato strade diverse verso il futuro. L’ingresso è gratuito.