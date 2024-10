Lugo, una settimana in biblioteca. Appuntamenti per tutte le età

In questa settimana sono in programma tante iniziative alla biblioteca ’Trisi’ di Lugo.

Oggi dalle 14.30 alle 16 si riunirà il gruppo di lettura per ragazzi dagli 11 ai 14 anni, per condividere idee e impressioni sulle proprie letture del cuore. In serata, alle 20.30, alla biblioteca ’Baioni’ di Voltana, Guido Ceroni presenterà il suo libro ’Ora e sempre: storia dalla Resistenza’ (Danilo Montanari editore, 2024). Anche domani ci sarà un doppio appuntamento tra Lugo a Voltana. Alle 17, nella ’sezione ragazzi’ della biblioteca ’Trisi’, verranno suonati dal vivo pianoforte, flauti e violoncello per il primo dei tre incontri organizzati con la scuola di musica Malerbi e destinati a bambini da 8 a 10 anni, senza bisogno di prenotare. A Voltana, alla stessa ora, un appuntamento per bambini dai 6 ai 10 anni che avrà come protagonista il Kamishibai: si tratta di un antico metodo di racconto giapponese che combina immagini e testo attraverso un teatro di legno in cui inserire tavole illustrate che verranno fatte sfilare e scorrere.

Giovedì alle 17.30 in sala Codazzi avrà luogo l’incontro ’Prenditi cura di te: vivere i tempi incerti’, nato dalla collaborazione con l’Ausl e rivolto ai ragazzi dai 17 ai 25 anni. Gli psicologi Alessandro Arena e Pamela Sparacino discuteranno delle ricadute che l’incertezza e la complessità del tempo presente generano sui giovani e illustreranno i servizi offerti dal Centro di salute mentale per la gestione di ansia e preoccupazione nel periodo post-esame di maturità.

Venerdì, alle 17.30 in sala Codazzi un pomeriggio in compagnia di Aido, l’Associazione italiana per la donazione di organi, e nell’occasione sarà presentato il racconto ’La farfalla senza ’ali di Renato Gadda, per avvicinare anche i più piccoli al tema della donazione.

La settimana si concluderà sabato, alle 10.30 alla chiesa di Sant’Onofrio, con l’inaugurazione del ’Jukebox’ all’interno degli eventi previsti per il Lugo Vintage. Si tratta di un vecchio juke-box degli anni ‘90 rimesso a nuovo e che riproduce brani della letteratura per l’infanzia e ragazzi tratti da albi illustrati, romanzi, racconti e poesie. Il juk-e-box potrà essere ascoltato anche nel pomeriggio di sabato dalle 15 alle 18 e domenica 13 ottobre dalle 10.30 alle 12 e dalle 15 alle 18.