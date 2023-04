Lunedì sera incontro con Calenda

Il tema della serata riguarda la transizione energetica, difficile però che non si parli di politica e, principalmente, dello scontro in atto con la componente renziana del Terzo polo. Lunedì alle 19, al Mercato Coperto, arriva Carlo Calenda, il leader di Azione. Argomento della serata: Il ruolo strategico di Ravenna nel processo di transizione energetica. Con Calenda ci saranno Giuseppe Zollino (responsabile Energia e Ambiente di Azione), il sindaco di Ravenna Michele De Pascale e la consigliera regionale di Azione Giulia Pigoni. Come spiega la consigliera comunale Chiara Francesconi discuteranno sui temi dell’energia e "della necessità di giungere al più presto all’indipendenza del nostro Paese grazie un mix di fonti che preveda la ripresa delle estrazioni. È ora di investire e di stringere sulle infrastrutture utili e necessarie - a cominciare dai rigassificatori - per un futuro che metta al centro lo sviluppo e il lavoro".