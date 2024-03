Lutto nel mondo del porto. Addio a Battistello

Si è spenta ieri mattina ad Amburgo l’imprenditrice Cecilia Eckelmann Battistello, 73 anni, presidente e amministratrice delegata del Gruppo Contship Italia e Lsct (La Spezia container terminal), nonché vicepresidente di Tcr Ravenna.

Alla notizia della scomparsa i presidenti di Tcr Giannantonio Mingozzi e di Sapir Riccardo Sabadini hanno espresso al marito Thomas Eckelmann, a tutta la famiglia, a Contship Italia e al terminal container di La Spezia le più sentite condoglianze a nome di tutti i dipendenti e dirigenti. "Cecilia amava Ravenna e aveva a cuore il nostro porto fin dall’ingresso nell’azionariato di Tcr, avvenuto il 9 gennaio 2002 con l’acquisto del 30% del capitale, sia in qualità di presidente di Contship Italia e di Lsct, primario terminalista del porto di La Spezia. Cecilia ha fatto parte del consiglio di amministrazione seguendo con attenzione e impegno la vita e il graduale sviluppo del nostro terminal container, partecipando attivamente alle scelte e alle decisioni più importanti quale vicepresidente, confermata nell’assemblea dei soci dell’aprile 2023". "Perdiamo un pezzo di storia della portualità ravennate, italiana e mondiale – continuano Mingozzi e Sabadini – formatasi alla scuola di Angelo Ravano e Marco Simonetti e poi pioniera nel mondo del trasporto marittimo con coraggio e abnegazione; presidente per alcuni anni della Federazione Europea degli operatori portuali privati, Cecilia ha ricevuto il premio Marisa Bellisario a testimonianza di un impegno vincente in un settore in gran parte rappresentato da uomini, raccontato nel suo libro ’Il sogno di Cecilia’".

Anche il sindaco Michele de Pascale e l’assessora al Porto Annagiulia Randi ieri hanno espresso il loro cordoglio: "Nota a livello internazionale, Cecilia Eckelmann Battistello è stata una pioniera negli ambiti del trasporto e della logistica. Con il suo impegno, la sua competenza e la grande capacità di visione, è stata una protagonista indiscussa dello shipping a livello globale, segnando la storia della portualità italiana e ravennate. Il suo coraggio, la sua intraprendenza e la sua lungimiranza mancheranno moltissimo a noi e a tutta la nostra comunità portuale".