"Manifesti oscurati con lo scotch"

Comincia nel modo meno indicato la fase più intensa della campagna elettorale a Ravenna dove i manifesti col simbolo della nostra lista Lega-Pdf-LpRa per Ancisi Sindaco sono stati oscurati da scotch grigio – dichiara Mirko De Carli, portavoce nazionale de Il Popolo della Famiglia –. Sono giorni di lavoro intenso per i nostri volontari che stanno allestendo al meglio la nostra sede elettorale di via Rasponi. Trovare la vetrina, stamane, imbrattata in questo modo conferma quanto il diritto alla libertà di espressione in questa città sia a rischio". "Mi auguro che chi amministra questa città si faccia carico di garantire che atti del genere non accadano più e che le idee di tutti abbiano pieno diritto di essere pubblicamente manifestate senza censure violente come queste" conclude De Carli. Sdegno anche da Jacopo Morrone, parlamentare della Lega.