Mano incastrata in impastatrice. Lavoratore rischia diverse dita

Un trentenne è rimasto gravemente ferito a una mano in un infortunio sul lavoro verificatosi attorno alle 17.30 in una trattoria del centro. Sul posto, oltre agli operatori del 118, sono intervenuti i vigili del Fuoco per liberarlo dal macchinario, i carabinieri per fare piena luce sull’accaduto e la polizia locale per chiudere la strada sulla quale si affaccia il ristorante consentendo così il passaggio dei mezzi di soccorso (via Agnello all’intersezione con via Oberdan e via Uccellini). L’intervento per riuscire a sbloccare la mano dal macchinario - forse una impastatrice - è durato circa mezz’ora. Quindi l’uomo, cosciente ma sedato, è stato accompagnato in ospedale per tutti gli accertamenti del caso e, se necessario, per il conseguente intervento. Nell’incidente potrebbero del resto essersi compromesse varie dita della mano rimasta incastrata. Sul posto sono intervenuti anche i tecnici della Medicina del Lavoro per aiutare a fare chiarezza sull’accaduto.