Mar chiuso una settimana: "Lavori per l’accessibilità"

Da oggi e fino a domenica il Mar, Museo d’Arte di Ravenna, resterà chiuso: una settimana di stop per consentire lo svolgimento dei lavori necessari per rendere la struttura più accessibile per tutti i visitatori, compresi coloro con disabilità, nell’ottica di garantire a tutti la possibilità di visitare le opere esposte all’interno. Gli interventi che verranno eseguiti in questi giorni fanno parte di un pacchetto complessivo dall’importo totale di 500mila euro, che sono finanziati integralmente con risorse provenienti dal Pnrr.

"Dopo l’installazione della nuova segnaletica interna e il restyling della biglietteria/bookshop – si legge in un comunicato con cui la direzione del Mar spiega la chiusura per una settimana –, prosegue il cantiere per la realizzazione di una nuova rete di percorsi di accesso al museo, che sta interessando il tratto che dal parcheggio di Porta Nuova conduce all’ingresso del Mar, la porzione che connette l’accesso principale con via di Roma e il tratto che conduce ai Giardini pubblici".

E la chiusura di questa settimana è motivata da "esigenze tecniche legate agli interventi strutturali necessari per completare i lavori".

Il Mar riaprirà ovviamente dal 18 giugno, quando partirà un weekend molto importante per il museo: quello in cui si terrà il Coconino Fest, che animerà il museo con mostre, incontro e spettacoli dal 21 al 23 giugno. Protagonisti i maggiori autori contemporanei di fumetto e graphic novel.