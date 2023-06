"Marina, sia reso sicuro il parcheggio scambiatore"

"L’amministrazione dopo aver totalmente stravolto la politica dei parcheggi nei lidi, cancellando migliaia di posti auto e trasformando oltre 1200 dei pochi posti rimasti disponibili gratuitamente in parcheggi a pagamento, è corsa ai ripari provando ad ampliare il parcheggio scambiatore di Marina, un mossa che in questa situazione non po’ che essere vista che come un contentino". A scriverlo è Giacomo Ercolani, consigliere della Lega. "Risulta necessario – continua –, garantire un alto livello di sicurezza. Sono troppe le segnalazioni di furti avvenuti nell’area nel corso degli anni e le richieste di maggiore sicurezza. Quanto chiediamo al sindaco nell’ordine del giorno non è un’impresa epica ma un semplice intervento per rendere l’area del parcheggio più sicura e garantire serenità a chi vuole godersi una piacevole giornata nei nostri lidi e parcheggiare gratis. Si ritiene opportuno che il Comune recinti l’area, installando strategici strumenti di videosorveglianza atti a disincentivare l’attività criminale. Un ulteriore intervento necessario riguarda l’installazione di nuovi punti luce".