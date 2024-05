Mario Boccaccini governatore dei Lions del distretto 108A

Mario Boccaccini è il nuovo Governatore dei Lions del distretto 108A.

Boccaccini, questo nuovo e importante incarico cosa comporta?

"I Lions si dedicano alle grandi cause umanitarie globali. È un lavoro volontario dedicato a services che intervengono su emergenze sociali, sanitarie, economiche, culturali in relazione a persone in stato di bisogno e a comunità colpite da eventi naturali. Tutto questo è possibile grazie ad oltre 91 club in crescita in Romagna, Marche, Abruzzo e Molise. Il Distretto 108A Italy rappresenta e coordina attraverso le circoscrizioni e le zone i Lions Club".

Quando inizierà il suo mandato?

"Il 1°luglio. Il mio lavoro ha compiti organizzativi, amministrativi distrettuali e di indirizzo ed intervento umanitario nelle comunità locali e nelle quattro aree regionali del distretto. Il Distretto, con la sua Fondazione dei lions club per la Solidarietà, ha la responsabilità di importanti service a livello nazionale ed internazionale, in particolare in Africa a Wolisso ed in Burkina Faso, oltre alla partecipazione agli interventi di aiuto nelle calamità naturali, in zone di guerra e in aree di povertà".

Come operano i Lions Club nei territori?

"Studiano progetti e realizzano services basati sul volontariato e sulla collaborazione con le istituzioni locali e con le altre associazioni umanitarie del territorio. Anche nelle nostre città c’è molto da fare, persino in Romagna, tra le aree più attive economicamente, esistono fasce di povertà che non possono essere lasciate senza un aiuto concepito non solo con il tratto dell’emergenza, ma anche con l’attivazione di piani che possano ridurre nel tempo queste aree di disagio".

Lei è il quinto ravennate ad essere eletto.

"Voglio ricordare Sergio Bandini e Achille Valentini, Giuseppe Rossi e Franco Saporetti. Tutti i territori romagnoli hanno espresso Governatori distrettuali, come dalle Marche, dall’Abruzzo e dal Molise".

Il suo stato d’animo?

"È di orgoglio e trepidazione. La forza dei Lions è l’amicizia che consente di aiutare gli altri insieme. La trepidazione è nel riuscire a corrispondere alle necessità di un mondo che ci propone continue sfide e preoccupazioni. Il nostro motto è We Serve".