Marittima Ravennate. Joint venture per crescere

Una joint venture per rafforzare ed espandere la Marittima Ravennate nel mercato. La storica agenzia marittima del porto, fondata nel 1929 e i cui azionisti sono Filippo e Leonardo Cottignola, nei giorni scorsi ha perfezionato un’operazione che vede la costituzione, per l’appunto, di una joint venture paritetica assieme a Cambiaso Risso, leader internazionale nel brokeraggio assicurativo e nei servizi di agenzia marittima.

"La nostra famiglia è orgogliosa e onorata di poter portare avanti e rappresentare i valori e la professionalità che hanno sempre contraddistinto Marittima Ravennate in quasi un secolo di storia insieme a un gruppo solido e di prestigio internazionale come la Cambiaso Risso – dichiarano Filippo e Leonardo Cottignola –. Ricordiamo con profonda gratitudine e senso di riconoscenza nostro padre Giovanni e nostro nonno Francesco le cui doti, sia umane che professionali, hanno garantito alla società l’ottima reputazione di cui gode oggi. Questa partnership rappresenta un punto di svolta strategico per entrambe le società. La lunga tradizione e la consolidata competenza del settore di Marittima Ravennate, insieme al know-how e consistente network di Cambiaso Risso, gettano le basi per un’impostazione futura di lungo termine in grado di assicurare servizi sempre più all’avanguardia ai nostri clienti".

L’obiettivo è sfruttare i punti di forza delle due realtà con lo sviluppo delle quote di mercato con riferimento ai clienti comuni, nonché la condivisione di clienti facenti parte del portafoglio dei due partners. Con questa operazione Cambiaso Risso punta a consolidare ulteriormente la strategia di espansione del proprio network attraverso una presenza diretta nello specifico nel porto di Ravenna, uno dei principali hub per le merci alla rinfusa in Italia, specializzato nel traffico di prodotti cerealicoli, fertilizzanti, minerali e cemento e porto leader in Italia per il ’dry bulk’, grazie alla sua posizione strategica nel nord-est del Paese. "Siamo entusiasti di avviare questa joint-venture con Marittima Ravennate – dice Luigi Risso –, una realtà storica e rispettata nel settore marittimo. La nostra collaborazione ci permetterà di unire le forze per offrire servizi ancora più innovativi e competitivi ". La forza lavoro complessiva dell’agenzia marittima Cambiaso Risso e della newco Marittima Ravennate supererà le 80 unità compresi gli uffici esteri. Cambiaso Risso Shipping Agency ha consolidato nel 2023 un volume d’affari di 8 milioni di euro, frutto di 2.500 scali tramite gli uffici del proprio network. L’azienda fa parte di Cambiaso Risso Group, che ha chiuso il 2023 con un volume premi intermediati di 800 milioni USD, 65 milioni USD di provvigioni nette, oltre 15.000 navi in portafoglio, 280 persone e 10 uffici nel mondo.