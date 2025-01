Massa alla Poule Playoff, Lugo quasi

Il Lusa Basket Massa Lombarda supera 74-69 (23-14; 37-32; 60-49) il Tiberius Rimini e si qualifica alla Poule Playoff con 4 giornate d’anticipo. Massa è certa di chiudere tra le prime cinque, ma ha ormai ipotecato anche il primo posto, avendo un vantaggio di sei punti sulla seconda e il recupero in casa contro l’International Imola, ultima della classe, giovedì alle 21.15.

Anche Lugo, seconda in classifica, è ad un passo dalla qualificazione alla fase playoff. Il successo per 85-70 (27-23; 46-42; 65-62) su Castel San Pietro, il sesto consecutivo, permette agli Aviators di essere ad una vittoria dall’obiettivo. Non è scesa in campo nel turno infrasettimanale la Raggisolaris Academy, pure lei vicina a chiudere tra le prime cinque.

Il campionato riprende già stasera con Massa Lombarda che alle 18.30 sarà a Bertinoro, mentre domani alle 19 a Faenza si giocherà il derby tra Raggisolaris Academy e Lugo. Il tabellino di Lugo: Laslau ne, Cortecchia ne, Mazzotti 2, Baroncini L. 12, Fussi 6, Creta 26, Canzonieri 20, Caramella, Belmonte, Arosti 7, Ravaioli 11, Pasquali 1. All.: Baroncini F. Il tabellino di Massa Lombarda: Ravaglia 3, Colombo 14, Spinosa A. 4, Dalla Malva 5, Caroli 17, Iapparone ne, Flan 18, Rivola ne, Fabiani 4, Gorini 7, Ciadini 2. All.: Solaroli.

Classifica (tra parentesi le gare giocate): Massa Lombarda (16) 28; Lugo (16) 22; Raggisolaris Academy (16) e Bertinoro (17) 20; Tiberius Rimini (17) 18; Tigers Villanova (16) 16; Aics Forlì (16) e Riccione (16) 14: Basket 2005 Cesena (16) 12; Castel San Pietro (16) 8; International Imola (16) 6.