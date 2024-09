Massimo Zamboni sul palco

Penultimo appuntamento del ’Soundscreen film festival’, tra le prime manifestazioni dedicate al rapporto tra Cinema e Musica, fino a domani presso il cinema Mariani a Ravenna.

Oggi si comincia con il sesto titolo – in anteprima italiana - del Concorso internazionale per lungometraggi: alle 18 dalla Germania arriva ’BIscuit tin blues’ del regista australiano, naturalizzato berlinese, Jack Rath, un road movie sino alle rive del fiume Reno per due amici musicisti che celebrano le ultime volontà della scomparsa leader della loro band, ex amante comune (presente in sala il regista Jack Rath).

Alle ore 20.30, un evento speciale in collaborazione, come la proiezione del film americano ’Memphis’ di Tim Sutton, assieme al Noam Faenza Film Festival. Andrea Valmori (direttore artistico Noam) introdurrà il lavoro di questo autore indipendente, ex film art director dell’agenzia Getty e cineasta poco conosciuto ma già di culto con titoli come ’Dark Night’ (2016), ’Funny face’ (2020) e ’Taurus’ (2022).

Alle 22 tornano le live score degli ’Eventi satellite’: Massimo Zamboni (ex Cccp ed ex Csi) e i suoi musicisti portano al pubblico di Ravenna una speciale versione del documentario ’Arrivederci Berlinguer’! (2024) di Michele Mellara e Alessandro Rossi, un cineconcerto e un film d’epoca attualizzato per raccontare la statura politica e sociale di Enrico Berlinguer. L’evento è in collaborazione con Bronson Produzioni.