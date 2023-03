Master Class con ’Cicci’ Bagnoli

Gran raduno di chitarristi oggi alle 15 all’Artistation di Faenza con il Mei.

Proseguono le adesioni alla Master Class del chitarrista romagnolo Cristian ’Cicci’ Bagnoli, chitarra leader del Gallo Team e frontman dei Cicci Quartet, già componente della Steve Rogers Band. La Master Class sarà aperta ai chitarristi di tutto il territorio di ogni età e si terrà oggi dalle 15 (a cura del Mei) presso la Scuola di Musica Artistation in via Silvio Pellico 26 a Faenza; permetterà nella stessa giornata al termine della Master Class di poter salire sul palco dell’Artistation e suonare con Cristian Cicci Bagnoli e alcuni maestri di musica dell’Artistation per una esperienza imperdibile. Per le iscrizioni: 3494461825.