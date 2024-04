Mazzolani: "Chiedo a Missiroli un confronto in piazza Garibaldi"

Il candidato sindaco di centrodestra Massimo Mazzolani lancia il guanto di sfida al candidato del centrosinistra Mattia Missiroli in vista delle elezioni amministrative per la carica di sindaco di Cervia del prossimo 8 e 9 giugno. Come si legge in una nota di Massimo Mazzolani "le sfide che attendono la nostra città sono enormi. Penso che sia importante che tutti i cervesi prendano coscienza di quanto saranno fondamentali le prossime elezioni comunali per il presente e il futuro di Cervia. Per questo motivo voglio proporre a Missiroli un confronto pubblico tra noi in piazza Garibaldi, in modo che tutti i cittadini potranno partecipare. Credo che sarebbe quanto mai necessario un simile dibattito anche per portare più cittadini consapevoli e informati al voto l’8 e 9 giugno. Mi auguro che Mattia accetti di confrontarsi con me". Sono già stati due i ‘faccia a faccia’ informali dei giorni scorsi che hanno messo a confronto i candidati sindaco: una sfida ai fornelli a CucinaSorriso (da sinistra Missiroli e Mazzolani nella foto) e una sotto la guida del gruppo Rumours in tono divertente ed esilarante. Ora le cose si fanno più serie. I due candidati, infatti, in queste settimane stanno affrontando gli incontri sul territorio insieme ad enti, associazioni, cittadini e altre realtà della città in modo da ascoltare le criticità e spiegare i propri programmi elettorali. Ora la palla passa al candidato Mattia Missiroli il quale dovrà decidere se accettare la proposta di Mazzolani per un confronto pubblico nella piazza della città che si trova proprio sotto il palazzo del Comune.

Ilaria Bedeschi