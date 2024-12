Nella mattinata di venerdì sono stati messi a dimora nuovi platani in viale Dante a Lugo. Gli alberi, 11 in tutto, vanno a integrare il percorso alberato presente sul viale, laddove le precedenti alberature eranno state rimosse. È un primo di lotto di piante, in vista di un complessivo risanamento dell’area, che include anche viale Masi. Le piante sono state donate da LaBcc ravennate, forlivese e imolese. "Non possiamo pensare a un futuro più sostenibile senza partire dalle piccole cose, dai luoghi che frequentiamo - ha detto Fausto Bordini, assessore all’Ambiente -. Al netto della sicurezza che va garantita, e ciò avviene attraverso periodici controlli sulle piante, dobbiamo sempre ricordare che il verde urbano è il nostro più prezioso alleato nel contrastare le isole di calore".