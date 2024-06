Mic, entra la Regione. Importanti risorse

La Regione Emilia-Romagna diventa socia della Fondazione che gestisce il Museo Internazionale delle Ceramiche di Faenza. L’Assemblea legislativa ha approvato la proposta di legge della giunta che stabilisce la partecipazione diretta della Regione alla Fondazione faentina. Il provvedimento prevede che, già da quest’anno, la Regione entri a far parte della Fondazione con un risorse pari a 100mila euro per il biennio 2024-2025. Nel 2026, poi, saranno stanziati altri 50.000 euro, mentre dopo il 2026, il contributo annuale verrà stabilito dai bilanci di ogni singolo anno.

"Stiamo approvando una legge molto importante per il nostro territorio, un progetto di legge ben costruito e ben fatto che valorizza un Museo che è un patrimonio di tutta la regione. Ho avviato una interlocuzione con la nuova direttrice della Fondazione perché si dia seguito al contenuto della legge", spiega la relatrice di maggioranza Manuela Rontini (Pd) per la quale "per il Museo di Faenza la Regione segue quanto già fatto per il Meis e la Cineteca di Bologna: questa proposta di legge valorizza una realtà importante come la Fondazione e conferma il legame tra la Regione e il territorio faentino su un tema come quello della cultura, ben rappresentato dal Museo della Ceramica, che è una realtà unica al mondo. Oggi è un bel risultato poter portare a compimento la legge che fa entrare la Regione nella Fondazione che gestisce il museo delle ceramiche: Faenza è la ceramica, la ceramica è Faenza, l’impegno della Regione va nella giusta direzione".