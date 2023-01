Mikrokosmi, musica alla domenica mattina

Ha raggiunto il quarto di secolo la rassegna ’Mikrokosmi’, organizzata dall’associazione culturale Mikrokosmos sotto la direzione artistica di Barbara Valli. Gli spettacoli - undici in totale, tutti alle ore 11 - sono in programma da domani fino al 7 maggio nella sala Corelli del teatro Alighieri. Si tratta di serate dedicate alla grande musica interpretata da artisti di fama internazionale, ma anche da giovanissimi talenti che si sono distinti in importanti concorsi e promossi da grosse società concertistiche italiane con le quali Mikrokosmos ha stretto solide collaborazioni.

Ad aprire la rassegna, domani, sarà il pianista milanese apprezzato in tutto il mondo Davide Cabassi con ’Kreisleriana op. 16’ di R. Schumann e ’Quadri di un’esposizione’ di Mussorgskij. Il 5 febbraio il pubblico potrà festeggiare i 35 anni di musica insieme del duo formato da Danilo Rossi (storica Prima Viola del Teatro alla Scala) e il pianista Stefano Bezziccheri. Il 12 febbraio un altro duo, il primo clarinetto del teatro alla Scala Fabrizio Meloni col pianista Takahiro Yoshikawa. Il 26 febbraio Mikrokosmi Off propone una bella collaborazione con alcune realtà didattiche musicali ravennati: gruppi cameristici formati da allievi del Conservatorio Verdi di Ravenna e l’Orchestra dei Giovani formata anche da ex allievi dell’Istituto Comprensivo San Biagio, indirizzo musicale della scuola Media Don Minzoni.

Il 5 marzo una giovane promessa del pianoforte, Edoardo Riganti Fulginei con Liszt, Rachmaninov e Scriabin. Diciottenne, ha già vinto più di 30 premi in concorsi nazionali e internazionali che lo hanno portato ad esibirsi in tutto il mondo. Nel settembre 2022 ha vinto il Primo Premio con borsa di studio offerta dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Ravenna per partecipare alla Masterclass del Maestro Nazzareno Carusi organizzata dalla Ceroni Piano School in collaborazione con Capit e Associazione Mariani. Il 12 marzo un altro giovanissimo talento pianistico, il sedicenne Antonio Alessandri.

La rassegna continua tutta all’insegna del pianoforte: il 26 marzo sarà sul palco Roberto Giordano, pianista di fama internazionale protagonista di concerti sui palcoscenici più suggestivi e prestigiosi del mondo. Il 2 aprile il gradito ritorno di Antonio Chen Guang, il 23 aprile Beethoven con Olaf John Laneri, il 30 aprile la giovanissima Luna Costantini con Beethoven, Chopin e Rachmaninov per finire il 7 maggio con Giuseppe Albanese, uno dei più richiesti pianisti della sua generazione. Suonerà un programma vario e interessante, da Nino Rota a Michael Nyman, Ennio Morricone, John Williams.

Biglietti e abbonamenti presso la biglietteria del teatro Alighieri: 347-4310058