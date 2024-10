Mivida, trattamenti estetici per tutti

Mivida è il centro estetico di Simona Li Cavoli, al civico 390 di via Emilia Levante a Castel Bolognese. Aperto nel 2001 dopo una importante esperienza di 15 anni da dipendente da parte della titolare, Mivida è equipaggiato con i più innovativi macchinari per trattamenti estetici professionali, in grado di proporre tecnologie all’avanguardia, sempre di ultima generazione, unite ad uno staff femminile qualificato. L’esperienza trentennale della titolare e i continui corsi di aggiornamento consentono di accogliere ogni cliente con la massima cura, formulando programmi personalizzati.

"Il punto di partenza – ha spiegato Simona Li Cavoli – è sempre una scrupolosa analisi individuale del singolo cliente e delle proprie esigenze. Offriamo trattamenti abbinati esclusivamente a prodotti certificati dei migliori marchi del settore. Massima sicurezza è riservata anche per l’igienizzazione degli ambienti, garantita dall’applicazione del presidio medico chirurgico GD90 di Golmar, specifico per i settori di estetica e benessere". Rimodellare, snellire, rassodare, tonificare e levigare con trattamenti specifici per tutto il corpo e viso: ecco l’offerta che Mivida è in grado di garantire, ovvero dall’estetica di base sino all’applicazione delle più moderne tecnologie: "Sul fronte dell’epilazione viso e corpo, siamo specializzati nella rimozione dei peli superflui con trattamenti d’avanguardia come il laser a diodo, che assicura l’epilazione progressivamente permanente di viso e corpo, sia per la donna, sia per l’uomo. Effettuiamo anche l’epilazione tradizionale, con cera al titanio rosa, e quella con la formulazione Epilfree con erbe naturali".

Il personale Mivida effettua massaggi rilassanti, decontratturanti, linfodrenanti, connettivali, ossigenanti, riducenti, estetici, riflessogeni e platoriflessogeni: "Con i massaggi Kepha Dosha, Pitta Dosha e Vata Dosha – ha proseguito la titolare – applichiamo le più avanzate tecniche ayurvediche, così come il massaggio hawaiano Mana Lomi Nui, che rilassa il sistema nervoso e riduce la stasi linfatica. Per le gambe pesanti, proponiamo massaggi drenanti che riducono i gonfiori. Per il viso e per il corpo sono ideali il ‘Cupping massage’, eseguito con speciali coppette di silicone e l’antica tecnica della spazzolatura a secco". Ma non è finita: "Effettuiamo trattamenti viso con elettroporatore per dare splendore alla pelle o anche needling, per prevenire e contrastare i segni dell’invecchiamento. Con l’innovative tecnologia del ‘maximus revive’ rimodelliamo viso e corpo attraverso un trattamento che agisce contemporaneamente sui 4 strati cutanei. Fra le proposte c’è anche il ‘teslamed’, ovvero un micro lifting non chirurgico con emissione di ioni e ozono. Con ‘endermolitf’ vengono offerti trattamenti viso per la ridensificazione anti-aging, mentre col lipomassage si agisce in profondità su cellulite e adipe con miglioramento di tono ed elasticità della palle, senza dimenticare la cavitazione che, grazie al sistema Mc1, propone una soluzione ultrasonica mirata a doppia emissione per il trattamento di grassi localizzati. Non mancano infine i servizi di make-up, manicure e pedicure".

Il centro estetico Mivida, dotato di un ampio parcheggio, si sviluppa su una superficie di 83 metri quadrati con 3 cabine per manicure, ceretta, laser e 3 per massaggi e trattamenti. La titolare Simona ("Ricerca e aggiornamento professionale sono le chiavi del successo") è affiancata da Giulia e Monica, oltre che dalla receptionist Milena.