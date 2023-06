Modi di dire sul mondo

Il mondo è diviso in due: chi sta bene e chi sta male e in mezzo chi sta in bilico con la prospettiva di andare su o giù. Una condizione che un vecchio romagnolo definiva così: "E’ mónd l’è fat a scarpazza: chi ch’s’êlza e chi ch’s’abassa" (Il mondo è fatto a scarpaccia: chi si eleva e chi si abbassa). Lo conferma un proverbio: "E’ mónd l’è fat a röd, u j è chi ch’trèbula e u j è chi ch’gôd" (Il mondo è fatto a ruota, c’è chi tribola e c’è chi gode). Anche un cantastorie vedeva il mondo come una ruota: "Coma saral fat e mónd?I giudizius i dis cl’è tónde che prèlla tutt’inséncoma ’na mesna da mulén" (Come sarà fatto il mondo?Gli studiosi dicono che è tondoe che gira tutt’insiemecome una macina da mulino).