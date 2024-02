Molestie e pugni, daspo a 28enne

Prima ha molestato una barista, tirando un pugno a un avventore che aveva provato a fermarlo, poi è stato arrestato per resistenza al controllo di polizia. Ma non sono finiti qui i guai per uno straniero di 28 anni, infatti il Questore di Ravenna ha disposto nei suoi confronti per due anni il divieto di accesso in alcuni locali pubblici di Faenza. E questo per i gravi disordini commessi dall’uomo all’interno della struttrura.

Lo straniero è stato arrestato nei giorni scorsi per resistenza a pubblico ufficiale da un equipaggio del N.O.R.M., dell’aliquota radiomobile della Compagnia dei carabinieri Faenza, mentre si trovava all’interno di una sala slot del centro cittadino. Secondo i primi riscontri dei militari dell’ Arma l’uomo aveva importunato una barista. Prontamente era intervenuto un avventore del locale in difesa della donna, ma il poveretto aveva rimediato un pugno. Intanto qualcuno aveva prontamente chiamato i carabinieri, chiedendo il loro intervento per riportare la calma nel locale, peccato che quando lo straniero ha visto le divise si è scagliato contro di loro, tentando di eludere il controllo di polizia.

Segnalato l’episodio dall’Arma dei carabinieri, il personale della polizia di Stato della divisione Anticrimine della Questura di Ravenna ha avviato un’istruttoria al termine della quale il questore di Ravenna ha adottato il citato provvedimento di prevenzione.

Di conseguenza a partire da ieri e per i prossimi due anni il 28enne non potrà più accedere e stazionare nella sala slot teatro dei suoi comportamenti violenti e in tutti i locali pubblici e di pubblico intrattenimento situati nella stessa area cittadina di Faenza.