"Multe giuste per chi va veloce"

Matteo Adorno guida da circa ventotto anni ed esprime alcune perplessità su certi punti del nuovo codice: "Purtroppo nessuno rispetta i limiti di velocità quindi penso sia giusto che le multe abbiano un peso maggiore per fare da deterrente. Ho dei dubbi invece sulle sanzioni per l’uso di stupefacenti, non capisco perché non siano assimilate al consumo di alcol che è pericoloso allo stesso modo poi mi sembra molto difficile applicare queste regole così stringenti. Per quanto riguarda l’alcolock bisogna sempre vedere se e come la legge verrà effettivamente applicata: nei Paesi europei in cui viene già utilizzato so che funziona, in Italia vedremo".