Musei Byron e del Risorgimento. Visita del presidente della Biennale

Il presidente della Fondazione Biennale di Venezia Pietrangelo Buttafuoco ha visitato ieri mattina i Musei Byron e del Risorgimento, guidato dalla presidente della Fondazione Cassa di Risparmio di Ravenna Mirella Falconi Mazzotti, dal coordinatore dei Comitati scientifici dei Musei Donatino Domini, dalla direttrice Alberta Fabbri e dalla restauratrice Ada Foschini. Buttafuoco, che era accompagnato da Debora Rossi, vicedirettore generale della Biennale e responsabile dell’archivio storico, da una delegazione della stessa Biennale, dal regista e videoartista Yuri Ancarani e dal presidente dell’associazione ‘Tessere del 900’ Piero Casavecchia, si è soffermato a lungo sia al Museo Byron che al Museo del Risorgimento, suggerendo come lo spazio si presti anche ad alcune ipotesi di ambientazioni e spettacoli particolarmente per la corte di Palazzo Guiccioli, ma anche per i Musei che all’arte, alla letteratura e alla grande storia aprono oggi uno spazio straordinariamente ricco e ambito a livello internazionale.

Mentre per i Musei Byron e del Risorgimento si annunciano mesi importanti sia per l’arrivo dei grandi flussi turistici della primavera, sia per le visite istituzionali già in programma. Oltre alle diverse riviste nazionali ed internazionali anche ‘Il Carabiniere’, la rivista istituzionale dell’Arma dei Carabinieri, ha dedica un ampio servizio di Sergio Campagnolo ai Musei Byron e del Risorgimento, intrecciando la grande storia del poeta inglese e di Garibaldi e sovrapponendola a quella del grande sogno di libertà dell’Ottocento europeo.

Orari di apertura del Museo Byron e del Risorgimento: lunedì chiuso; dal martedì alla domenica 10 - 18.